Almora News: चीनी के दामों में आई गिरावट, उपभोक्ताओं को मिली कुछ राहत

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बीते दिनों चीनी के दाम लगातार बढ़ने से घरेलू बजट पर इसका असर पड़ रहा था। त्योहारी और घरेलू जरूरतों के लिए चीनी की अधिक खपत होने के कारण बढ़ी कीमतों ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी थी। अब कीमतों में आई कमी से लोगों को कुछ राहत मिली है। स्थानीय बाजारों में वर्तमान में चीनी करीब 55 से 60 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है। हालांकि उपभोक्ताओं का कहना है कि कीमतों में गिरावट के बावजूद चीनी अभी भी महंगी है। लोगों ने चीनी के दामों में और कमी लाई जाने की मांग कर रहे हैं, ताकि इसका सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं को मिल सके।व्यापारियों के अनुसार बाजार में कीमतों में बदलाव का असर आगे भी देखने को मिल सकता है। किराना विक्रेता अनिल कुमार ने बताया की चीनी के भाव कम होने से उपभोक्ताओं को राहत जरूर मिली है। वहीं विक्रेता मोहन साह ने बताया कि चीनी में अचानक वृद्धि होने से कीमतें बढ़ गई थी लेकिन अब कीमतों में कुछ कमी आई है। आने वाले दिनों में कीमतें और नीचे आ सकती है।