फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Dr. Rohit Joshi included in the list of the world's top two percent of scientists for the third consecutive time.

Almora News: लगातार तीसरी बार विश्व के शीर्ष दो फीसदी वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए डॉ. रोहित जोशी

Mon, 12 Oct 2026 11:46 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 12 Oct 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
Dr. Rohit Joshi included in the list of the world's top two percent of scientists for the third consecutive time.
अल्मोड़ा। चीनाखान निवासी डॉ. रोहित जोशी ने लगातार तीसरी बार विश्व के शीर्ष दो फीसदी वैज्ञानिकों की सूची में स्थान हासिल किया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की वर्ष 2026 की रैंकिंग में उन्हें यह उपलब्धि मिली है। वह हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित सीएसआईआर-हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान की पादप ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला में प्रधान वैज्ञानिक हैं।
विज्ञापन

डॉ. रोहित जोशी को पादप ऊतक संवर्धन, कार्यात्मक जीनोमिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए यह पहचान मिली है। उनके शोध पौधों में प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। उनके नाम 100 शोध पत्र, 50 पुस्तक अध्याय और सात पुस्तकें दर्ज हैं। उनके शोध कार्यों को 5,900 से अधिक उद्धरण मिल चुके हैं। डॉ. रोहित ने राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सोबन सिंह जीना परिसर से बीएससी व गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर से एमएससी और पीएचडी की। वह पिछले सात वर्षों से पालमपुर में उच्च हिमालयी क्षेत्रों के औषधीय और सुगंधित पौधों पर शोध कर रहे हैं। उनकी उपलब्धि पर पिता डॉ. पीसी जोशी ने खुशी जताई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed