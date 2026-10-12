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Almora News: लंबे समय से फरार गैर-जमानती वारंटी गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 11:52 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 12 Oct 2026 11:52 PM IST
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Long-absconding individual with non-bailable warrant arrested.
अल्मोड़ा। जिले में वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत धौलछीना पुलिस को एक और सफलता मिली है। थानाध्यक्ष रमेश सिंह बोहरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने काफी समय से न्यायालय के सम्मुख पेश न होने वाले एक शातिर वारंटी अभियुक्त को धर दबोचा।
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पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक बिष्ट निवासी ग्राम नगरखान दौला, थाना धौलछीना के खिलाफ न्यायालय से क्रिमिनल केस और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत गैर-जमानती वारंट जारी था। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस टीम ने सोमवार को सटीक सूचना पर उसे बाड़ेछीना बाजार से गिरफ्तार कर लिया, जिसे अब न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
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