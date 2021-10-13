Almora News: रॉयल क्रिकेट क्लब और अल्मोड़ा सर्विसेज ने जीते मैच

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प्रतियोगिता का पहला मैच यश सनशाइन वॉरियर और रॉयल क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए यश सनशाइन ने 17.4 ओवर में आठ विकेट खोकर 176 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल क्रिकेट क्लब ने 15.5 ओवरों में तीन विकेटों के नुकसान पर आसानी से मैच जीत लिया। इस मैच में नैतिक मैन ऑफ द मैच रहे। दूसरा मुकाबला शिव शक्ति और अल्मोड़ा सर्विसेज के बीच हुआ। शिव शक्ति ने निर्धारित 20 ओवर आठ विकेट गवां कर 172 रन बनाए। इस रोमांचक मुकाबले मेें अल्मोड़ा सर्विसेज टीम ने अंतिम ओवर में जीत हासिल की। भाजपा जिला मंत्री सुनील बिष्ट, देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष संजय साह मैच के मुख्य अतिथि रहे। वहां व्यापार मंडल महामंत्री निकेश उपाध्याय, महिला उपाध्यक्ष मनु गुप्ता, जिला संयुक्त मंत्री सुधीर गुप्ता सहित खेल प्रेमी मौजूद रहे।

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अल्मोड़ा। एचएनबी स्टेडियम में जारी विक्टोरिया प्रीमियर लीग में बल्लेबाजों ने चक्के चौके-छक्कों की बारिश कर दर्शकों में जोश भर दिया। सोमवार को हुए मुकाबलों में रॉयल क्रिकेट क्लब और अल्मोड़ा सर्विसेज ने मैच जीते।