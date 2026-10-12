फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   No passenger waiting shelter at the Kedar T-junction on the Ramnagar-Badrinath Highway.

Almora News: रामनगर-बदरीनाथ हाईवे के केदार तिराहे पर यात्री प्रतीक्षालय नहीं

Mon, 12 Oct 2026 11:52 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 12 Oct 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
No passenger waiting shelter at the Kedar T-junction on the Ramnagar-Badrinath Highway.
रामनगर-बदरीनाथ मोटर मार्ग पर स्थित केदार तिराहा।
स्याल्दे (अल्मोड़ा)। रामनगर-बदरीनाथ मोटर मार्ग के मुख्य केदार तिराहे पर यात्री प्रतीक्षालय न होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्याल्दे, सराईखेत, देघाट और नागचूला खाल जैसे दर्जनों क्षेत्रों को आने-जाने वाले सैकड़ों यात्री यहां रोजाना खुले आसमान के नीचे वाहनों का इंतजार करते हैं, जिन्हें चिलचिलाती धूप और मूसलाधार बारिश में भीगने को मजबूर होना पड़ता है।
विज्ञापन

केदार तिराहा क्षेत्र का एक मुख्य जंक्शन है, जहां से विभिन्न रूटों के लिए गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं। यात्री प्रतीक्षालय न होने के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। गर्मी के मौसम में लू और बरसात व सर्दियों में मौसम की मार झेलना यात्रियों की मजबूरी बन चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराने के बाद भी आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है।
विज्ञापन

अफो गांव के प्रधान अनूप सिंह रावत ने बताया कि हम पिछले कई वर्षों से केदार तिराहे पर एक सुविधायुक्त यात्री प्रतीक्षालय बनाने की मांग लगातार शासन-प्रशासन से करते आ रहे हैं। लेकिन धरातल पर काम शून्य है। विरोट निवासी बालम गिरी ने कहा कि केदार तिराहा एक मुख्य पड़ाव है जहां से हर वक्त काफी यात्रियों की आवाजाही रहती है। यहां पर कम से कम बैठने और सिर छुपाने की जगह तो होनी ही चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed