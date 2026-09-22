Almora News: जागेश्वर धाम में चलाया सफाई अभियान
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Tue, 22 Sep 2026 11:43 PM IST
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जागेश्वर (अल्मोड़ा)। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। एसडीएम सौम्या गर्ब्याल और तहसीलदार ज्योति धपवाल के नेतृत्व में चले अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों-कर्मचारियों, पर्यावरण मित्रों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के दैनिक कर्मचारियों ने सफाई की।
इस दौरान राजस्व निरीक्षक षष्ठी दत्त बहुगुणा, लेखाकार मोहित भट्ट, राजस्व उपनिरीक्षक सुरेश अंडोला, राहुल रावत, खीम सिंह नेगी, एमटीएस हरीश नेगी और मुकेश सुनाल समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान के माध्यम से धाम परिसर को स्वच्छ रखने के साथ लोगों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया गया।
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इस दौरान राजस्व निरीक्षक षष्ठी दत्त बहुगुणा, लेखाकार मोहित भट्ट, राजस्व उपनिरीक्षक सुरेश अंडोला, राहुल रावत, खीम सिंह नेगी, एमटीएस हरीश नेगी और मुकेश सुनाल समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान के माध्यम से धाम परिसर को स्वच्छ रखने के साथ लोगों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया गया।
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