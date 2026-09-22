Almora News: नंदादेवी मेले में बढ़ी भीड़, बसों में सीट के लिए मारामारी

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हवालबाग, ताकुला, धौलादेवी, लमगड़ा और भैंसियाछाना विकासखंडों के विभिन्न गांवों से लोग मेले में शामिल होने पहुंच रहे हैं। इससे ग्रामीण मार्गों पर चलने वाली बसों में भीड़ बढ़ गई है। बसें यात्रियों से खचाखच भरकर चल रही हैं। सीट पाने के लिए यात्रियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। विज्ञापन

यात्री सुमन पांडे ने मंगलवार को बताया कि वह डोला देखने के लिए एक दिन पहले ही अल्मोड़ा पहुंची हैं। डोला निकलने के बाद घर लौटेंगी। सुरेश बिष्ट ने बताया कि वाहनों में सीटें भर जा रही हैं, इसलिए वह भी एक दिन पहले अल्मोड़ा पहुंच गए। हवालबाग, ताकुला, धौलादेवी, लमगड़ा और भैंसियाछाना विकासखंडों के विभिन्न गांवों से लोग मेले में शामिल होने पहुंच रहे हैं। इससे ग्रामीण मार्गों पर चलने वाली बसों में भीड़ बढ़ गई है। बसें यात्रियों से खचाखच भरकर चल रही हैं। सीट पाने के लिए यात्रियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।यात्री सुमन पांडे ने मंगलवार को बताया कि वह डोला देखने के लिए एक दिन पहले ही अल्मोड़ा पहुंची हैं। डोला निकलने के बाद घर लौटेंगी। सुरेश बिष्ट ने बताया कि वाहनों में सीटें भर जा रही हैं, इसलिए वह भी एक दिन पहले अल्मोड़ा पहुंच गए।

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अल्मोड़ा। नंदादेवी मेले को लेकर जिला मुख्यालय में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। बुधवार को मां नंदा-सुनंदा का डोला निकलना है। इसे देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग मंगलवार को ही अल्मोड़ा पहुंच गए। अचानक बढ़ी भीड़ के कारण बस स्टेशनों पर यात्रियों को वाहनों के लिए इंतजार करना पड़ा।