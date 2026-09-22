फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   1,496 students at the SSJ campus will elect their government for the first time.

Almora News: एसएसजे परिसर में 1496 छात्र-छात्राएं पहली बार चुनेंगे अपनी सरकार

Tue, 22 Sep 2026 11:40 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Tue, 22 Sep 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
1,496 students at the SSJ campus will elect their government for the first time.
अल्मोड़ा। सोबन सिंह जीना परिसर में 1496 छात्र-छात्राएं अपनी सरकार चुनने के लिए पहली बार छात्रसंघ चुनाव में मतदान करेंगे। संभावित प्रत्याशियों ने पहली बार मतदान करने जा रहे इन छात्र-छात्राओं को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कोई नए छात्रों के बीच पहुंचकर मुद्दों और वादों का पिटारा खोल रहा है तो कोई सोशल मीडिया के जरिये अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। एसएसजे परिसर में 29 सितंबर को होने वाले छात्रसंघ चुनाव में 952 छात्राएं और 544 छात्र पहली बार अपने छात्र प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। नए छात्र-छात्राओं को अपने पक्ष में करने के लिए संभावित प्रत्याशी कक्षाओं, छात्रावासों और परिसर में विद्यार्थियों से संपर्क कर रहे हैं। परिसर में इस बार करीब 4661 छात्र-छात्राएं अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसमें से अकेले 1496 विद्यार्थी पहले सेमेस्टर के हैं इसलिए संभावित प्रत्याशी अपने वादों से नए विद्यार्थियों को रिझाने मेें जुुटे हैं। हालांकि एबीवीपी ने अध्यक्ष पद के लिए रोहित कुमल्टा के नाम पर दांव खेला है जबकि एनएसयूआई की ओर से अभी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
विज्ञापन

13 संभावित प्रत्याशियों ने ठोकी ताल
एसएसजे परिसर में विभिन्न पदों के लिए अब तक 13 संभावित प्रत्याशियों ने दावेदारी जताई है। अध्यक्ष पद पर दो, उपाध्यक्ष पद पर दो और छात्रा उपाध्यक्ष पद पर दो संभावित प्रत्याशी मैदान में हैं। महासचिव, कोषाध्यक्ष और सांस्कृतिक सचिव पद पर एक-एक जबकि संयुक्त सचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर दो-दो संभावित प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed