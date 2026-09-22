फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   ASHA workers stage protest in Dwarahat; warn of intensifying the agitation.

Almora News: द्वाराहाट में आशा कार्यकर्ताओं का धरना, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

Tue, 22 Sep 2026 11:33 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Tue, 22 Sep 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
ASHA workers stage protest in Dwarahat; warn of intensifying the agitation.
सल्ट तहसील परिसर में धरना देती आशा कार्यकर्ता
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। 10 सूत्री मांगों के समाधान के लिए उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन (ऐक्टू) ने मंगलवार को द्वाराहाट तहसील में धरना-प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। समाधान नहीं होने पर प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी। यूनियन ने आशाओं को न्यूनतम वेतन और कर्मचारी का दर्जा देने व वर्ष 2021 में डीजी हेल्थ की ओर से प्रस्तावित 11,500 रुपये मासिक मानदेय लागू करने की मांग की। सेवानिवृत्ति पर पेंशन और तब तक 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि देने, लंबित भुगतानों का हर माह निस्तारण और प्रशिक्षण व पल्स पोलियो अभियान में 500 रुपये प्रतिदिन भुगतान की मांग भी उठाई। इसके अलावा अस्पतालों में सम्मानजनक व्यवहार, विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिक्त पद भरने, आशा घर बनाने, एनएचएम का बजट बढ़ाने और आशाओं की छंटनी रोकने की मांग की गई। धरने में ललिता मठपाल, प्रेमा किरौला, सावित्री भट्ट, निर्मला देवी, पुष्पा त्रिपाठी, कमला बिष्ट, कमला देवी, गीता देवकुटी, शोभा जलाल, आशा देवी, इला अधिकारी, उषा चौधरी आदि मौजूद रहीं।
विज्ञापन

आशा कार्यकर्ताओं का सल्ट तहसील में धरना
मौलेखाल(अल्मोड़ा)। विभिन्न मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सल्ट तहसील में धरना-प्रदर्शन किया। ऐक्टू के बैनर तले प्रदर्शन कर आशाओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसील प्रशासन को सौंपा। उन्होंने मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं होने पर एक अक्तूबर से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। ब्लॉक प्रमुख कंचन रावत और पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमित पाल रावत ने धरना स्थल पहुंचकर समर्थन दिया। आशाओं ने हर मंगलवार को ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed