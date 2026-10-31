विश्वनाथ मंदिर: नवंबर में 5 दिन सुगम दर्शन, मंगला आरती के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग बंद; प्रबंधन ने लिए फैसले

हालांकि, नवंबर के बाकी दिनों में सुगम दर्शन के टिकटों की बुकिंग की जा सकती है। 22 और 23 नवंबर के साथ ही 25 से 30 नवंबर तक प्रत्येक स्लॉट के लिए टिकट उपलब्ध हैं। श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार इन तारीखों में दर्शन के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं।



दूसरी ओर, मंगला आरती के सामान्य टिकटों की बुकिंग में भी फिलहाल उपलब्धता नहीं दिख रही है। हालांकि, मंदिर प्रशासन की वेबसाइट पर प्रतिदिन सुबह 11 बजे तत्काल टिकट बुकिंग का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत हर दिन 100 तत्काल टिकटों की बुकिंग की व्यवस्था है। श्रद्धालु तत्काल कोटे के तहत टिकट प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं।



श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के उप जिलाधिकारी शंभू शरण ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ और परिस्थितियों को देखते हुए मंदिर में दर्शन-पूजन की व्यवस्था तय की जाती है। त्योहारों के दौरान जब श्रद्धालुओं का दबाव अधिक होगा, तब सामान्य भक्तों को अधिक से अधिक संख्या में दर्शन कराने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।