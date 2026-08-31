Varanasi News: वाराणसी की फुटबॉल टीम ने देवी पाटन को छह गोल से हराया

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फुटबॉल कोच व हथियर इंटर कॉलेज के खेल शिक्षक गोपाल प्रसाद ने बताया कि यह प्रतियोगिता 30 अगस्त से तीन सितंबर तक बलिया में खेली जाएगी। इस प्रतियोगिता में फुटबॉल नर्सरी के आठ खिलाड़ी दो वर्ग अंडर-19 और अंडर-17 में खेल रहे हैं। फुटबॉल कोच भैरव दत्त ने बताया कि अंडर-19 में प्रीति यादव, मन्नत सिंह, सुमन, खुशी व मोहनी कुमारी जबकि अंडर-17 टीम में कोमल कुमारी, अंजली पटेल, अंजली यादव शामिल हैं। अंडर-14 टीम में मौसमी, नेहा, तन्वी शामिल हैं।

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प्रादेशिक फुटबॉल प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल की टीम ने देवीपाटन मंडल की टीम को छह गोल से हराकर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता के पहले मैच में वाराणसी मंडल की टीम के खिलाफ देवी पाटन की टीम एक भी गोल करने में नाकाम रही।