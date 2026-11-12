Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi Preparations for grand Chhath festival are complete ghats and altars will be illuminated with lights

वाराणसी: छठ महापर्व की तैयारियां पूरी, रोशनी से जगमगाएंगे घाट; व्रतियों ने बनाईं पूजा की बेदियां

Thu, 12 Nov 2026 06:13 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: किशन चौबे Updated Thu, 12 Nov 2026 06:13 PM IST
सार

चौबेपुर क्षेत्र में छठ महापर्व को लेकर प्रमुख घाटों और तालाबों की साफ-सफाई पूरी कर ली गई है। घाटों को लाइट और झालरों से सजाया जा रहा है। व्रती महिलाओं ने पूजा की बेदी बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

विज्ञापन
Varanasi Preparations for grand Chhath festival are complete ghats and altars will be illuminated with lights
वाराणसी, छठ महापर्व - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चौबेपुर क्षेत्र में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्षेत्र के प्रमुख घाटों, तालाबों और जलाशयों की साफ-सफाई करा दी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर प्रकाश व्यवस्था के साथ लाइट और झालरों से सजावट की गई है। चार दिवसीय महापर्व को लेकर व्रती महिलाओं ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बृहस्पतिवार को महिलाओं ने घाटों पर पूजा के लिए बेदी निर्माण के निर्धारित स्थानों पर मिट्टी रखकर अपना नाम अंकित किया।

विज्ञापन


प्रमुख घाटों पर सफाई और रोशनी की व्यवस्था
क्षेत्र के कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव घाट, मां नेपाली भगवती धाम छितमपुर, धौरहरा गोमती घाट, गौरीशंकर महादेव घाट चंद्रावती, रामपुर, गौरा, मौनी बाबा आश्रम पानापुर, सोनबरसा और सरसौल घाट समेत विभिन्न जलाशयों और तालाबों पर सफाई का काम पूरा कर लिया गया है।
विज्ञापन


घाटों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए लाइट, झालर और आकर्षक विद्युत सजावट की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की ओर से छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

Varanasi Preparations for grand Chhath festival are complete ghats and altars will be illuminated with lights
छठ पूजा - फोटो : ANI

नहाय-खाय से शुरू होगा चार दिवसीय व्रत
चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होगी। पहले दिन व्रती महिलाएं स्नान करने के बाद लौकी-भात का प्रसाद ग्रहण करेंगी। दूसरे दिन खरना पर खीर और पूड़ी का प्रसाद बनाया जाएगा।

अस्ताचलगामी और उदयाचलगामी सूर्य को देंगे अर्घ्य
महापर्व के तीसरे दिन व्रती महिलाएं डूबते सूर्य यानी अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगी। चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य यानी उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगी।

छठ महापर्व को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और भक्तिमय माहौल है। घाटों पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की तैयारी की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed