रोपवे के सफर का काउंटडाउन शुरू: रक्षाबंधन के बाद होगा 148 गंडोला का ट्रायल, 16 मिनट में कैंट से गोदौलिया

रोपवे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। गोदौलिया स्टेशन पर फ्लोरिंग का काम चल रहा है। यहां फ्लोर पर लोहे की चादरों की वेल्डिंग की जा रही है। हुक टेस्टिंग के बाद 148 गंडोला का ट्रायल होना है। सावन की वजह से ट्रायल रक्षाबंधन के बाद होगा। इस समय रथयात्रा से गोदौलिया मार्ग पर शिवभक्तों की भीड़ है। इसे ध्यान में रखकर ट्रायल को रक्षाबंधन बाद रखा गया है।

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