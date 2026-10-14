भदोही: बंद मकान का ताला तोड़कर आभूषण और नकदी चोरी

गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। वह एक निजी कंपनी में चौकीदार का काम करते हैं। परिवार के मुंबई में रहने के कारण मकान बंद रहता है। सोमवार रात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी में रखे आभूषण व नकदी लेकर फरार हो गए।

महराजगंज के औराई कोतवाली क्षेत्र के तियूरी गांव में सोमवार रात चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी और आभूषण चोरी कर लिए। घटना की जानकारी मंगलवार सुबह ग्रामीणों को हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

चांदी के पायल और सोने के आभूषण चोरी

चोर अलमारी से चांदी की पायल और बिछिया के अलावा सोने की कील और नथुनी ले गए। इसके साथ ही अलमारी में रखे चार हजार रुपये नकद भी चोरी कर लिए। सुबह ग्रामीणों ने मकान का ताला टूटा देखा तो घटना की जानकारी हुई।



ग्रामीणों ने धर्मेंद्र के पिता राजन सिंह को घटना की सूचना दी। राजन सिंह गांव में ही कुछ दूरी पर रहते हैं। परिजनों ने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की।



प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह ने बताया कि मकान में चोरी की सूचना मिली है। सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य माध्यमों से मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।