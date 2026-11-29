बीएचयू: 25 साल बाद आईआईटी में फिर जुटे 25 साल पुराने 120 दोस्त, संस्थान को 60 लाख रुपये भी सौंपे
आईआईटी बीएचयू में 25 साल पुराने 120 दोस्त मिले। देश-विदेश से 2001 बैच के पूर्व छात्र आए। इस दौरान लस्सी और लौंगलता से उनका स्वागत हुआ। छात्रों ने संस्थान को 60 लाख रुपये भी सौंपे।
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आईआईटी बीएचयू के 2001 बैच का रजत जयंती समारोह में देश-विदेश से 120 से ज्यादा पूर्व छात्र जुटे और संस्थान को 60 लाख रुपये भी दिए। तीन दिनों के पुनर्मिलन समारोह में संस्थान के विकास के लिए 50 लाख रुपये से ज्यादा का सहयोग दिया गया। वहीं, व्यक्तिगत स्तर पर भी 10 लाख रुपये से ज्यादा मिले। पूर्व छात्रों ने अपनी मातृसंस्था में 25 वर्ष पुरानी यादें ताजा कीं।
समारोह की शुरुआत 26 नवंबर को पूर्व छात्रों के संस्थान परिसर स्थित जीटीएसी में हुई। लंबे समय बाद अपने सहपाठियों और शिक्षकों से मिलकर पूर्व छात्र भावुक और उत्साहित नजर आए। संस्थान में इनका स्वागत बनारस की प्रसिद्ध लस्सी और लौंगलता से किया गया। वहीं, पहले दिन रात्रिभोज, संगीत और बनारस के घाटों पर अनौपचारिक भ्रमण के साथ पुरानी यादों का सिलसिला शुरू हुआ।
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