देव दीपावली: गंगा में पहली बार चलेगी नावों की टू-वे लेन, 11 लाख दीपों से जगमगाएगी काशी; सीएम के निर्देश

गंगा में नावों के लिए अलग-अलग लेन

इस बार नमो घाट से अस्सी घाट के बीच फ्लोटिंग वॉटर जेट्टी लगाकर टू-वे लेन बनाई जाएगी। इसके तहत नावें नमो घाट से अस्सी घाट की ओर जाएंगी, जबकि दूसरी दिशा में रेतीले तट की ओर से नावें अस्सी घाट से नमो घाट लौटेंगी। इससे गंगा में नावों का संचालन एक दिशा में व्यवस्थित रहेगा। नाविकों से संवाद कर उन्हें सुरक्षा और सुव्यवस्थित संचालन का प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया है।



10 जोन, 21 सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था

देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए घाट क्षेत्र को 10 जोन, 21 सेक्टर और 36 सब-सेक्टर में बांटा गया है। यहां जोनल और सेक्टर प्रभारियों की तैनाती होगी। घाटों पर 27 वॉच टावर, क्यूआरटी, ड्रोन कैमरे और निजी गोताखोर लगाए जाएंगे। 21 प्रमुख घाटों पर एंटी रोमियो स्क्वॉड तैनात रहेगा। ई-स्कूटर से पर्यटक पुलिस गश्त करेगी।



शहर को जाम से बचाने के लिए सीमावर्ती जिलों से आने वाले भारी वाहनों के लिए सात प्रमुख डायवर्जन प्वाइंट बनाए जाएंगे। शहर में 31 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। भीड़भाड़ वाले प्रमुख मार्गों पर ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।