अपर सत्र न्यायाधीश रचना सिंह की अदालत ने लखनऊ की उप व्यापार कर आयुक्त शिखा हर्षवर्धन की आपराधिक निगरानी याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका दहेज उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने के बाद उन्होंने सत्र न्यायालय का रुख किया था।

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यह मामला प्रीति पांडेय ने अपने पति देवाशीष पांडेय, सास सविता और ननदों शिखा हर्षवर्धन व शिवानी पांडेय के खिलाफ चितईपुर थाने में दर्ज कराया था। प्रीति की शादी 26 फरवरी 2011 को देवाशीष से हुई थी। उन्होंने चितईपुर थाने में दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विज्ञापन



प्रीति ने आरोप लगाया था कि शादी में पांच लाख रुपये नकद, एक कार और सोने-चांदी के आभूषण दहेज में लिए गए थे। कम दहेज लाने के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। उनके पति द्वारा वेतन की मांग की जाती थी और न देने पर गाली-गलौज व मारपीट की जाती थी। यह मामला प्रीति पांडेय ने अपने पति देवाशीष पांडेय, सास सविता और ननदों शिखा हर्षवर्धन व शिवानी पांडेय के खिलाफ चितईपुर थाने में दर्ज कराया था। प्रीति की शादी 26 फरवरी 2011 को देवाशीष से हुई थी। उन्होंने चितईपुर थाने में दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।प्रीति ने आरोप लगाया था कि शादी में पांच लाख रुपये नकद, एक कार और सोने-चांदी के आभूषण दहेज में लिए गए थे। कम दहेज लाने के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। उनके पति द्वारा वेतन की मांग की जाती थी और न देने पर गाली-गलौज व मारपीट की जाती थी।

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