वाराणसी: दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी रद्द कराने की कोशिश नाकाम, उप व्यापार कर आयुक्त की याचिका खारिज
कोर्ट ने लखनऊ में तैनात उप व्यापार कर आयुक्त की याचिका खारिज कर दी। उन पर भाई की पत्नी ने दहेज उत्पीड़न मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसे रद्द कराने के लिए उन्होंने याचिका दाखिल की थी।
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अपर सत्र न्यायाधीश रचना सिंह की अदालत ने लखनऊ की उप व्यापार कर आयुक्त शिखा हर्षवर्धन की आपराधिक निगरानी याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका दहेज उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने के बाद उन्होंने सत्र न्यायालय का रुख किया था।
यह मामला प्रीति पांडेय ने अपने पति देवाशीष पांडेय, सास सविता और ननदों शिखा हर्षवर्धन व शिवानी पांडेय के खिलाफ चितईपुर थाने में दर्ज कराया था। प्रीति की शादी 26 फरवरी 2011 को देवाशीष से हुई थी। उन्होंने चितईपुर थाने में दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
प्रीति ने आरोप लगाया था कि शादी में पांच लाख रुपये नकद, एक कार और सोने-चांदी के आभूषण दहेज में लिए गए थे। कम दहेज लाने के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। उनके पति द्वारा वेतन की मांग की जाती थी और न देने पर गाली-गलौज व मारपीट की जाती थी।
शिखा हर्षवर्धन ने खुद को निर्दोष बताया था। उन्होंने कहा था कि वह लखनऊ में कार्यरत हैं और कभी दहेज की मांग नहीं की। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। न्यायालय ने पाया कि शिखा हर्षवर्धन नामजद आरोपी हैं। प्रीति ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में भी शिखा हर्षवर्धन पर लगे आरोपों की पुष्टि की थी।
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उन्होंने बताया कि उनकी सास सविता और बड़ी ननद शिखा हर्षवर्धन ने उनके पिता से पांच लाख रुपये और एक कार दहेज में लिए थे। प्रीति के पिता राजेंद्र प्रसाद मिश्र और भाई राघवेंद्र मिश्रा ने भी अभियोजन पक्ष के कथानक का समर्थन किया। पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय को आरोपों में दम दिखा। शिखा हर्षवर्धन की दलीलों को पर्याप्त नहीं माना गया। सभी साक्ष्यों और बयानों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने निगरानी याचिका खारिज करने का फैसला किया। इस मामले में प्रीति पांडेय का पक्ष उनके अधिवक्ता ने रखा।