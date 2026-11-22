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घटना सिंहद्वार के पास भारत गैस एजेंसी के समीप हुई। कनखल के ओम विहार कॉलोनी निवासी मूलचंद गोयल (65) सिंहद्वार के पास चाय की दुकान चलाते थे। रविवार सुबह वह टहलने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान देहरादून नंबर की एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कई वाहनों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ी और मूलचंद को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।वहीं, रेखा नाम की महिला भी कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया गया कि एक पेड़ से टकराने के बाद कार रुकी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लेते हुए कार को कब्जे में ले लिया। मृतक की पत्नी निशा गोयल ने चालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। एसपी सिटी दीपक सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फरार चालक की तलाश की जा रही है।