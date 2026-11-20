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योगी को रालोद, ब्रजेश पाठक को अपना दल एस, पंकज चौधरी को निषाद पार्टी व केशव मौर्य को सुभासपा से बातचीत की जिम्मेदारी मिली है। सहयोगियों से इसी सप्ताह बातचीत शुरू होने की संभावना है। विज्ञापन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक को इस मोर्चे पर लगाया गया है।

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पार्टी सूत्रों के मुताबिक, ये नेता सहयोगी दलों की सीटों को लेकर अपेक्षाओं और उनकी ओर से मांगी जाने वाली सीटों के कारणों को समझेंगे। इसके बाद अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। रिपोर्ट के आधार पर नेतृत्व सहयोगियों से आगे की बातचीत कर सीट बंटवारे को अंतिम रूप देगा।





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भाजपा सहयोगी दलों को कितनी सीटें देगी? भाजपा के लिए इस बार सीटों का फार्मूला तय करना आसान नहीं होगा। सहयोगियों की संख्या दो से बढ़कर चार हो गई है। रालोद और सुभासपा पिछली बार सपा के साथ चुनाव लड़ते हुए क्रमशः 33 और 18 सीटों पर उतरी थीं। दोनों दल इस बार भी इतनी ही सीटें चाह रहे हैं, जबकि भाजपा की योजना रालोद को अधिकतम 18 और सुभासपा को 10 सीटें देने की है।

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पुराने सहयोगियों का भी बढ़ेगा दबाव अपना दल एस ने 2017 में 11 में से नौ और 2022 में 17 में से 12 सीटें जीती थीं। पार्टी इस बार भी अधिक सीटों की अपेक्षा रख रही है। निषाद पार्टी को पिछले चुनाव में 14 सीटें मिली थीं, लेकिन इनमें से छह पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में निषाद पार्टी भी अपने हिस्से की सीटें बढ़ाने का दबाव बना सकती है।