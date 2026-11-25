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संवाद न्यूज एजेंसीचकलवंशी। भरतपुर भड़ुआ गांव में श्रमिक का शव कमरे में रबड़ के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ जांच की तो पारिवारिक कलह की बात सामने आई है।माखी थाना के भरतपुर भड़ुओ गांव निवासी उमेश कुमार (32) मजदूरी करता था। पत्नी रिंकी ने बताया कि पति शराब के लती थी, इसलिए अक्सर विवाद होता रहता था। सोमवार को भी विवाद हुआ था, खाना खाने के बाद वह सो गए थे। मंगलवार सुबह नींद खुली तो देखा पति का शव रबड़ के फंदे से लटका हुआ था। परिजनों ने पैर जमीन पर छूते देख हत्या की आशंका जाहिर कर दी।पड़ोसी विनीत की सूचना पर एसओ मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई। एसओ ने बताया कि रबड़ बढ़ने से पैर जमीन पर छू रहे थे, इसलिए लोगों ने संदेह जताया था। युवक की तीन बेटिया काजल और पायल कस्तूरबा स्कूल में पढ़ाई करती हैं। छोटी बेटी गोलू मामा के साथ रहती है। वह दो भाईयों में बड़ा था। छोटा भाई गुड्डू प्रयागराज में पढाई कर रहा है। थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, उसमें हैंगिंग की पुष्टि हुई है।