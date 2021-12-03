Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: 10 दिन में देनी थी, समिति ने 10 माह बाद भी नहीं सौंपी रिपोर्ट

Sun, 08 Nov 2026 12:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
unnao news
उन्नाव। सरकारी विभागों में 20 वर्ष से अधिक समय तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए करीब 100 संग्रह अमीन और अनुसेवक आज भी पेंशन के लिए भटक रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि समस्या के समाधान के लिए गठित जांच समिति भी 10 माह में अपनी रिपोर्ट तैयार कर डीएम को नहीं सौंप सकी है।
विज्ञापन


जनवरी 2026 में तत्कालीन डीएम गौरांग राठी ने मामले की जांच के लिए समिति गठित कर 10 दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी जांच अधूरी है। इससे पेंशन की आस लगाए बैठे कर्मचारियों में निराशा बढ़ती जा रही है। पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स संघर्ष समिति के संरक्षक केके मिश्रा ने जनता दर्शन में एआरओ लोकेश कुमार को डीएम के नाम संबोधित पत्र सौंपा। उन्होंने मांग की कि जांच के लिए संबंधित कार्यालयों से सेवा पुस्तिकाएं और अन्य जरूरी अभिलेख तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही 13 नवंबर को प्रस्तावित समिति की बैठक से पहले अभिलेख मुहैया कराने और 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed