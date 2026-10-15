Unnao News: सीएचसी गेट पर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

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आशा कार्यकर्ता सुमन देवी ने बताया कि लंबे समय से समान वेतन और स्थायी नियुक्ति के लिए मांग की जा रही हैं लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया है। इससे समस्या हो रही है। संगठन के निर्देश पर मांग पूरी न होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान विनीता, रेखा पटेल, अनीता, सुनीता, लक्ष्मी आदि आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमओ को संबोधित ज्ञापन सीएचसी प्रभारी मनीष बाजपेई को दिया। (संवाद)

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अचलगंज। आशा बहू कल्याण समिति के तत्वावधान में की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत बुधवार को आशा कार्यकर्ताओं और संगिनियों ने सीएचसी गेट पर प्रदर्शन किया। इससे स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित रहीं।