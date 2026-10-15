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Unnao News: सीएचसी गेट पर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

Thu, 15 Oct 2026 01:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:48 AM IST
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सीएचसी के गेट पर प्रदर्शन करतीं आशा कार्यकर्ता। स्रोत: कार्यकर्ता - फोटो : ArchivE
अचलगंज। आशा बहू कल्याण समिति के तत्वावधान में की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत बुधवार को आशा कार्यकर्ताओं और संगिनियों ने सीएचसी गेट पर प्रदर्शन किया। इससे स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित रहीं।
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आशा कार्यकर्ता सुमन देवी ने बताया कि लंबे समय से समान वेतन और स्थायी नियुक्ति के लिए मांग की जा रही हैं लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया है। इससे समस्या हो रही है। संगठन के निर्देश पर मांग पूरी न होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान विनीता, रेखा पटेल, अनीता, सुनीता, लक्ष्मी आदि आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमओ को संबोधित ज्ञापन सीएचसी प्रभारी मनीष बाजपेई को दिया। (संवाद)
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