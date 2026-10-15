फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: महिला से दुष्कर्म की कोशिश में पांच साल की कैद

Thu, 15 Oct 2026 01:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
unnao news
उन्नाव। छह साल पहले घर की छत पर महिला से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी के दोषी साबित होने पर न्यायालय ने पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

औरास थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि तीन मार्च 2020 की रात छत पर दिपवल गांव निवासी आशीष गुप्ता ने दुष्कर्म की कोशिश की थी। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और आशीष को दबोच लिया। इस दौरान आरोपी का भाई मनीष वहां पहुंचा और तमंचा दिखाकर आशीष को छुड़ा ले गया। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने मजबूत साक्ष्य और तर्क रखे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व साक्ष्यों के आधार पर आशीष गुप्ता पर महिला से दुष्कर्म की कोशिश का दोष साबित होने पर न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed