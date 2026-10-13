Unnao News: डेंगू के तीन और मरीज मिले

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मरीजों में हिलौली तहसील के चटौरी खेड़ा निवासी 66 वर्षीय वृद्ध, बिघापुर के किरत इखेड़ा निवासी 21 वर्षीय युवती और मियांगंज के वनीद नगर निवासी 58 वर्षीय व्यक्ति शामिल हैं। तीनों की जांच रिपोर्ट में डेंगू पॉजिटिव पाया गया है। सीएमओ डॉ. अजय कुमार शर्मा के मुताबिक बारिश के बाद घरों, छतों, कूलर, गमलों, टायरों और अन्य बर्तनों में जमा पानी एडीज मच्छर के प्रजनन का बड़ा कारण बन रहा है। डेंगू फैलाने वाला मच्छर दिन में भी काटता है, इसलिए सतर्कता जरूरी है।विभाग ने लोगों से घर के आसपास पानी जमा न होने देने, कूलर व टंकियों को नियमित खाली करने, मच्छरदानी का उपयोग करने और पूरी बाहों वाले कपड़े पहनने की अपील की है। तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर दर्द या रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की सलाह दी गई है।