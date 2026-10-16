Unnao News: 100 मीटर दौड़ में श्रेया और रेहान अव्वल

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न्याय पंचायत देवगांव की खेलकूद का आयोजन उच्च प्राथमिक विद्यालय लहबरपुर में बृहस्पतिवार को किया गया। बालक वर्ग की प्रतियोगिताओं में 50 मीटर दौड़ में लहबरपुर के निर्भय कुमार, 100 मीटर दौड़ में रेहान और 200 मीटर दौड़ में लहबरपुर उच्च प्राथमिक के अंश पहले स्थान पर रहे। कबड्डी में लहबरपुर की टीम ने बाजी मारी।लंबी कूद में कार्तिक यादव प्रथम रहे। इसी प्रकार बालिका वर्ग की 50 मीटर दौड़ में भैसहरा की महिमा व 100 मीटर में श्रेया ने पहला स्थान हासिल किया। कबड्डी व बैट मिंटन बालिका में लहबरपुर ने जीत हासिल की।बीईओ शुचि गुप्ता ने कहा कि यही छोटे-छोटे बच्चे आगे चलकर क्षेत्र और जनपद का नाम रोशन करेंगे। इसी तरह लगातार अभ्यास जारी रखने से ही खेल प्रतिभाएं निखरतीं हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान एआरपी पीयूष त्रिवेदी समेत संबंधित विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाएं रहीं।