Unnao News: बाइकें टकराते ही पटाखों से भरे बैग में विस्फोट, तीन घायल

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कोतवाली क्षेत्र के मौलवीखेड़ा गांव निवासी करन (22) सड़क निर्माण ठेकेदार के साथ काम करता है। शनिवार को दिवाली के चलते काम जल्दी बंद हो गया। इसके बाद वह साथी रोलर चालक मनोज (28) निवासी ऊंचगांव किला थाना असोहा, के साथ बाइक से अपनी ससुराल न्योतनी जा रहा था। मोहान-अजगैन मार्ग पर फरहदपुर पुलिया के पास मोहान की ओर से आ रही बुलट से उसकी अपाचे बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर होते ही बुलट में बंधे बैग में रखे पटाखों और सुतली बमों में विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि बुलट की पिछली सीट के परखच्चे उड़ गए। हादसे में करन और मनोज गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि बुलट सवार अमनदीप (26), निवासी हैदराबाद कस्बा थाना आसीवन भी घायल हो गया।सूचना पर एसडीएम शालिनी सिंह तोमर, सीओ तेज बहादुर सिंह और कोतवाल शरद कुमार करीब 40 पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टरों ने करन और मनोज को गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। हालांकि, परिजन उनका इलाज निजी अस्पताल में करा रहे हैं। कोतवाल शरद कुमार ने बताया कि अपाचे सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामले की जांच की जा रही है।घटना के बाद दुकानें बंदकर भागे दुकानदारबुलट सवार अमनदीप लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दुर्गागंज से दयमार लेकर फरहदपुर स्थित ससुराल राकेश सिंह के यहां जा रहा था। चर्चा है कि अमनदीप के चचेरे साले विकास की पटाखे की दुकान है। वहीं से पटाखा लिया था। जिस स्थान पर घटना हुई, वहां से 50 मीटर दूर पटाखा की दुकान थी, लेकिन घटना के बाद सभी दुकानदार भाग गए। पुलिस के जाने के बाद कई दुकानदारों ने दुकानें खोली।