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Unnao News: महिला की मौत पर जाम लगाने में 11 नामजद, 25 अज्ञात पर प्राथमिकी

Thu, 22 Oct 2026 01:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:48 AM IST
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unnao news
उन्नाव/चकलवंशी। माखी थाना क्षेत्र के बलारदेव गांव निवासी प्रीति की मौत पर शव सड़क पर रखकर जाम लगाने में 11 नामजद सहित 25 अज्ञात महिला-पुरुषों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन पर जाम लगाने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है।
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राजकुमार की पत्नी प्रीति (25) का शव 19 अक्तूबर को घर में फंदे पर लटका मिला था। 20 अक्तूबर को मायके पक्ष के लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और हत्या का आरोप लगाते हुए मारपीट की। इससे ससुराल वाले भाग गए। पोस्टमार्टम के बाद परिजन ई-रिक्शा में शव लेकर सदर बाजार पहुंचे। चौराहे के पास हंगामा करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। इससे एंबुलेंस और कई स्कूल की गाड़ियों को निकलने में दिक्कत हुई। आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
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सदर विधायक पंकज गुप्ता और कोतवाल ने समझाने का प्रयास किया पर लोग नहीं माने। एसओ माखी ने पति की गिरफ्तारी की बात बताई। इसके बाद मान-मनौवल से शव हटाया गया। सदर चौकी इंचार्ज सुभाषचंद्र की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। इसमें ख्वाजापुर निवासी सुरेश, रिंकू, अंकित, नीलम, नेहा, सुनील सिंह, डब्ली, भीम, सफीपुर निवासी नीलम, हिमांशु उर्फ लाल और पवन सहित 11 लोग नामजद हैं। 20-25 अज्ञात लोगों पर जाम व सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है।
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प्रीति के पिता सुरेश ने ससुराल पक्ष पर बाइक और रुपये मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मांग पूरी न होने पर बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। माखी पुलिस ने मृतका के पति राजकुमार को जेल भेजा है। प्रीति का दो साल का बेटा आदित्य मायके पक्ष के लोगों के साथ है। सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है।
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