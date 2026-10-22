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Unnao News: एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खंती में मिला राजमिस्त्री का शव

Thu, 22 Oct 2026 01:49 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:49 AM IST
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unnao news
पाटन (उन्नाव)। बिहार-मौरावां मार्ग पर गंगा एक्सप्रेसवे के पास सड़क किनारे खंती में राजमिस्त्री का शव मिला। पुलिस ने जांच कर पहचान कराई।
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लखनऊ के रामनगर आलमबाग के गली नंबर एक 555 सीएच/60 निवासी विजयपाल (55) बिहार थाना क्षेत्र के गांव दुर्गागंज पोरई के निर्माणाधीन खेल के मैदान में राजमिस्त्री का काम करते था। पत्नी गीता ने बताया कि रात 10 बजे पति घर लखनऊ आने के लिए निकले थे लेकिन घर नहीं लौटे।

बुधवार सुबह पुलिस ने बिहार-मौरावां मार्ग पर गंगा एक्सप्रेसवे के पास वाहन की टक्कर से बाइक सहित खंती में चले गए। खंती में पानी भरा होने से उनकी मौत हो गई। दो बच्चों में एक बेटा और बेटी हैं। थानाध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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