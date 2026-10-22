Unnao News: श्रमिक का घर के जाल में फंदे से लटका मिला शव

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पिता रामखेलावन ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले बहू अर्चना दोनों बच्चों लेकर चंडीगढ़ अपने भाई के यहां चली गई थी। पिता के मुताबिक वह भी उसी दिन बेटी के घर चले गए थे। बेटा घर पर अकेला था। बताया कि बेटे ने मानसिक तनाव में आकर यह कदम उठाया है।वह मजदूरी करता था। दो बच्चों में विराट और महक हैं। इकलौते बेटे की मौत से परिजन बेहाल हैं। थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।