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Unnao News: श्रमिक का घर के जाल में फंदे से लटका मिला शव

Thu, 22 Oct 2026 01:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:51 AM IST
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फतेहपुर चौरासी। गोरीमऊ गांव में संदीप(30) पुत्र रामखेलावन का शव बुधवार को आंगन में लगे लोहे के जाल में साड़ी के फंदे से लटका मिला। सुबह करीब सात बजे पड़ोसी संतोष के घर वाले जब छत पर गए तब पता चला।
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पिता रामखेलावन ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले बहू अर्चना दोनों बच्चों लेकर चंडीगढ़ अपने भाई के यहां चली गई थी। पिता के मुताबिक वह भी उसी दिन बेटी के घर चले गए थे। बेटा घर पर अकेला था। बताया कि बेटे ने मानसिक तनाव में आकर यह कदम उठाया है।
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वह मजदूरी करता था। दो बच्चों में विराट और महक हैं। इकलौते बेटे की मौत से परिजन बेहाल हैं। थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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