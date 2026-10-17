Unnao News: जाम लगाने में आठ नामजद सहित 20-25 पर प्राथमिकी दर्ज

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भटखेरवा साधन सहकारी समिति में बृहस्पतिवार को साधन सहकारी समिति में सचिव अंकुर सिंह खाद का वितरण कर रहे थे। पुरंदरपुर गांव निवासी अनूप खाद लेने आए थे। अनूप ने बताया कि खाद वितरण के समय सचिव के साथ काम कर रहे कुछ लोग चहेतों को खाद दे रहे थे। इसका वीडियो बनाकर विरोध करने पर उन लोगों ने अपने साथियों को बुलाकर मारपीट की थी।इस पर अनूप और उनके साथ आई महिलाओं और किसानो ने बिहार-बक्सर मार्ग पर जाम लगा दिया था। करीब छह किलोमीटर तक जाम लगने से एंबुलेंस भी फंस गई थी। पुलिस ने महिलाओं को समझाने के बाद करीब एक घंटे बाद जाम खुलवाया था। शुक्रवार को पुलिस ने जाम लगाने में शामिल जितेंद्र उर्फ पुत्तन, अनूप, दीपू पाल, अकुश, गीता, रविशंकर और ललऊ सहित 20-25 अज्ञात पर सड़क जाम करने की प्राथमिकी दर्ज की है। थानाध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि आठ ज्ञात सहित 20-25 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।