फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: आठ दिन से लापता राजमिस्त्री का सई नदी में मिला शव

Sat, 17 Oct 2026 02:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
unnao news
सजीवन (फाइल फोटो)
हसनगंज। आठ दिन से लापता राजमिस्त्री का शव शुक्रवार को अहमदपुर टकटौली गांव के पास सई नदी में उतराता मिला। ग्रामीणों ने शव देख पुलिस को बताया। पुलिस ने जांच की और शव निकलवाया। पहचान कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के मेहंदीखेड़ा गांव निवासी संजीवन सिंह (50) राजमिस्त्री थे। बेटे गोविंद ने बताया कि नौ अक्तूबर को पिता घर से बिना बताए निकले थे। उसके बाद नहीं लौटे। सभी जगह तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। 15 अक्तूबर को पुलिस को गुमशुदगी की तहरीर दी। पुलिस तलाश कर रही थी।
विज्ञापन

शुक्रवार को गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर अहमदपुर टकटौली गांव के पास सई नदी किनारे झाड़ियों में ग्रामीणों ने शव उतराता देखा। सूचना पर अपराध निरीक्षक अनिरुद्ध प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। शव को निकलवाकर पहचान कराई। फिलहाल परिजनों ने अभी कोई आरोप नहीं लगाया है। पिता की मौत से बेटा, विवाहित बेटी मोनी, चांदनी और पुष्पा बेहाल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोतवाल शरद कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से मौत होने की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है।

सजीवन (फाइल फोटो)

सजीवन (फाइल फोटो)

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed