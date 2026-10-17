Unnao News: आठ दिन से लापता राजमिस्त्री का सई नदी में मिला शव

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कोतवाली क्षेत्र के मेहंदीखेड़ा गांव निवासी संजीवन सिंह (50) राजमिस्त्री थे। बेटे गोविंद ने बताया कि नौ अक्तूबर को पिता घर से बिना बताए निकले थे। उसके बाद नहीं लौटे। सभी जगह तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। 15 अक्तूबर को पुलिस को गुमशुदगी की तहरीर दी। पुलिस तलाश कर रही थी।शुक्रवार को गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर अहमदपुर टकटौली गांव के पास सई नदी किनारे झाड़ियों में ग्रामीणों ने शव उतराता देखा। सूचना पर अपराध निरीक्षक अनिरुद्ध प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। शव को निकलवाकर पहचान कराई। फिलहाल परिजनों ने अभी कोई आरोप नहीं लगाया है। पिता की मौत से बेटा, विवाहित बेटी मोनी, चांदनी और पुष्पा बेहाल हैं।कोतवाल शरद कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से मौत होने की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है।