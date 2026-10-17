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Unnao News: ट्रेन की चपेट में आकर छात्र की मौत

Sat, 17 Oct 2026 02:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:10 AM IST
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unnao news
प्रांशू (फाइल फोटो) - फोटो : 1
उन्नाव। रायबरेली-उन्नाव रेलमार्ग पर पीतांबरनगर रेलवे क्रासिंग पर ट्रेन की चपेट में आकर छात्र की मौत हो गई। घटना के समय वह दूध लेकर लौट रहा था।
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दही थानाक्षेत्र के इब्राहिमबाग निवासी मुन्नूलाल का बेटा प्रांशू (17) कक्षा दस का छात्र था। पिता ने बताया कि शुक्रवार सुबह सात बजे वह कोयला वाली गली से दूध देकर पैदल घर लौट रहा था। रेलवे लाइन पार करते समय रायबरेली की ओर जा रही ट्रेन की चपेट में आया और उसकी मौत हो गई।

सूचना पर ललऊखेड़ा चौकी इंचार्ज अनिल साहू मौके पर पहुंचे और जांच की। वह दो बहनों में खुशबू और पायल का अकेला भाई था। कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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