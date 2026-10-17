Unnao News: ट्रेन की चपेट में आकर छात्र की मौत

दही थानाक्षेत्र के इब्राहिमबाग निवासी मुन्नूलाल का बेटा प्रांशू (17) कक्षा दस का छात्र था। पिता ने बताया कि शुक्रवार सुबह सात बजे वह कोयला वाली गली से दूध देकर पैदल घर लौट रहा था। रेलवे लाइन पार करते समय रायबरेली की ओर जा रही ट्रेन की चपेट में आया और उसकी मौत हो गई।सूचना पर ललऊखेड़ा चौकी इंचार्ज अनिल साहू मौके पर पहुंचे और जांच की। वह दो बहनों में खुशबू और पायल का अकेला भाई था। कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।