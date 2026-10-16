Unnao News: खेलकूद में रनियामऊं के बच्चों का दबदबा

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बालक वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक स्कूल करीमाबाद की टीम विजेता बनी। खो-खो के छात्र एवं छात्रा दोनों वर्गों में कंपोजिट स्कूल रनियामऊं अव्वल रहा। प्राथमिक बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में रनियामऊं के अमन ने पहला और राज ने दूसरा स्थान हासिल किया। उच्च प्राथमिक बालक वर्ग की 200 मीटर दौड़ में यूपीएस महपरापुर के आदित्य प्रथम और रनियामऊं के सुमित दूसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग की 200 मीटर दौड़ में यूपीएस ददलहा की एकता पहले और यूपीएस महपरापुर की शुभी दूसरे स्थान पर रहीं।बैडमिंटन प्रतियोगिता में कंपोजिट स्कूल रनियामऊं की टीम चैंपियन बनी। गोला फेंक में करीमाबाद के सचिन ने पहला स्थान हासिल किया। डिस्कस थ्रो में रनियामऊं के प्रिंस ने बाजी मारी। लंबीकूद में भी रनियामऊं के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि करीमाबाद की टीम दूसरे स्थान पर रही।विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान करते हुए बीईओ शुचि गुप्ता ने कहा कि आज के छात्र ही कल के सितारे हैं। यही बच्चे आगे चलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतेंगे। इस दौरान संजीव संखवार, अमित तिवारी, ज्ञानेंद्र कुशवाहा, मनोज कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।