फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: डीसीएम की टक्कर से युवक की मौत, दो घायल

Fri, 16 Oct 2026 02:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
unnao news
निर्मल (फाइल फोटो)
अचलगंज। उन्नाव-लालगंज हाईवे पर बृहस्पतिवार की शाम गणेशखेड़ा गांव के सामने डीसीएम ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे एक युवक की मौत हो गई। बाइक सवार दो अन्य युवक घायल हो गए।
विज्ञापन

कोरारी खुर्द गांव निवासी निर्मल (38) साथी सुजीत (36) और मुकेश (32) के साथ बाइक से उन्नाव की ओर जा रहे थे। ये लोग लालगंज-उन्नाव लेन पर विपरीत दिशा में चल रहे थे। गणेशखेड़ा गांव के कट के सामने उल्टी दिशा से आ रही कार को बचाने के प्रयास में उन्नाव की ओर से आ रही डीसीएम के चालक ने गाड़ी बायीं ओर काटी। इससे विपरीत दिशा से आ रही बाइक डीसीएम की चपेट में आ गई।
विज्ञापन

टक्कर लगने से बाइक सवार और डीसीएम दोनों अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जा गिरे। तीनों बाइक सवार युवक डीसीएम के नीचे दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से बाहर निकाला। एंबुलेंस से तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बाइक चला रहे निर्मल को मृत घोषित कर दिया। सुजीत और मुकेश को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

थानाध्यक्ष एसएन त्रिपाठी ने बताया कि बाइक सवारों के विपरीत दिशा से आने से हादसा हुआ है। पुलिस ने जेसीबी की मदद से डीसीएम को खंती से बाहर निकाला। मृतक निर्मल का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डीसीएम चालक हादसे के बाद भाग गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

घायल सुजीत ने बताया कि निर्मल अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था। वह सऊदी अरब में काम करता था और हाल ही में लौटा था। निर्मल की पत्नी का दो साल पहले निधन हो चुका था।

निर्मल (फाइल फोटो)

निर्मल (फाइल फोटो)

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed