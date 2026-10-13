फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: महिला और युवक में फोन पर लंबे समय से होती थी बातचीत

Tue, 13 Oct 2026 02:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
unnao news
पाटन। धमनीखेड़ा रेलवे क्रासिंग के पास रविवार को फंदे से लटके मिले महिला और युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें हैंगिंग से मौत की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल फोन से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। दोनों में फोन पर लंबे समय से बातचीत होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में किसी भी पक्ष ने अभी तहरीर नहीं दी है।
विज्ञापन

पुरवा कोतवाली क्षेत्र के महरामऊ निवासी प्रीति रावत (20) और उसी कोतवाली क्षेत्र के चित्ताखेड़ा गांव निवासी अमन कुमार रावत (23) के शव रविवार को बिहार थाना क्षेत्र के धमनीखेड़ा स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास पेड़ पर फंदे से लटके मिले थे। बिहार थानाध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि अमन की जेब से मिले मोबाइल फोन की जांच में दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत होने की पुष्टि हुई है। हालांकि बातचीत की प्रकृति और घटना से उसके संबंध को लेकर पुलिस अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है।
विज्ञापन

उधर, मृतका प्रीती के भाई सचिन ने उसके पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। सचिन के मुताबिक शादी के बाद विवाद होने पर परिजन प्रीती को मायके ले आए थे। पुलिस इस पहलू को भी जांच में शामिल कर रही है। दोनों के सुनसान स्थान पर पहुंचने की परिस्थितियों और घटना से पहले की गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि किसी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed