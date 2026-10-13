Unnao News: फंदे से लटका मिला किशोरी का शव

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दही थाना क्षेत्र के दरोगाखेड़ा गांव निवासी काजल (15) पुत्री श्यामलाल रविवार की रात खाना खाने के बाद घर के कमरे में सोने चली गई। परिजन भी अपने-अपने कमरों में सो गए। सोमवार सुबह जब पिता की आंख खुली और बेटी के कमरे में लगी खिड़की से झांककर देखा तो उसका शव लटक रहा था। यह देखकर वह चीख पड़े। मां संगीता सहित अन्य भाई-बहन आ गए। पड़ोसियों की भीड़ लग गई।सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। पिता ने बताया कि बेटी ने कक्षा चार के बाद से पढ़ाई छोड़ दी थी। उसने यह कदम क्यों उठाया, उन्हें नहीं पता। वह आठ भाई-बहनों में सातवें नंबर की थी। पोस्टमार्टम में हैंगिंग की पुष्टि हुई है। दही थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।