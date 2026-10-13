Unnao News: घर से निकले युवक का सड़क किनारे खेत में मिला शव

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कोतवाली क्षेत्र के गांव अगनुवाखेड़ा निवासी दिनेश कुमार (25) पुत्र बाबादीन खेती में हाथ बंटाता था। पिता ने पुलिस को बताया कि बेटा रविवार की शाम बाइक लेकर लखमदेमऊ काम से जाने की बात कहकर निकला था। रात में घर नहीं लौटा। हम लोग तलाश कर रहे थे। सोमवार सुबह महरामऊ-अंगनुवाखेड़ा गांव के बीच धान के खेत में उसका शव पड़ा मिला। पुलिस की सूचना पर उन्होंने पहचान की। वह चार भाइयों में सबसे छोटा और अविवाहित था। बेटे की मौत से पिता और अन्य परिजन बेहाल हैं।कोतवाल भवन सिंह मौर्य ने बताया कि मवेशी को बचाने में बाइक अनियंत्रित होकर धान के खेत में चली गई और सिर में चोट आने से उसकी मौत हो गई।