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Unnao News: किसान के घर से जेवर-नकदी सहित चार लाख की चोरी

Tue, 13 Oct 2026 02:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:05 AM IST
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पीड़ित राम सिंह से जानकारी लेती पुलिस। स्रोत: पाठक - फोटो : Archive
बीघापुर। गौरी गांव में दीवार फांदकर किसान के घर में घुसे चोरों ने जेवर-नकदी पार कर दी। पीड़ित के अनुसार करीब चार लाख रुपये की चोरी हुई। इसमें पांच हजार रुपये, मोबाइल फोन और सोने-चांदी के जेवर शामिल हैं।
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कोतवाली क्षेत्र के गांव गौरी के रामसिंह खेती करते हैं। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार की रात करीब तीन बजे घर में घुसे चोरों ने चार्जिंग में लगे मोबाइल के साथ भाई सुमेर सिंह की पर्स में रखी चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट के साथ पांच हजार रुपये चुरा ले गए। उनके मुताबिक रात दो बजे तक तो वह खुद जगते रहे। उसके बाद ही आंख लगी, तभी चोरों ने घटना को अंजाम दिया।
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कोतवाल अश्विनी कुमार मिश्र ने बताया की प्रार्थनापत्र मिला है। घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोर दिखाई दे रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
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