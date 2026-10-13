Unnao News: किसान के घर से जेवर-नकदी सहित चार लाख की चोरी

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कोतवाली क्षेत्र के गांव गौरी के रामसिंह खेती करते हैं। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार की रात करीब तीन बजे घर में घुसे चोरों ने चार्जिंग में लगे मोबाइल के साथ भाई सुमेर सिंह की पर्स में रखी चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट के साथ पांच हजार रुपये चुरा ले गए। उनके मुताबिक रात दो बजे तक तो वह खुद जगते रहे। उसके बाद ही आंख लगी, तभी चोरों ने घटना को अंजाम दिया।कोतवाल अश्विनी कुमार मिश्र ने बताया की प्रार्थनापत्र मिला है। घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोर दिखाई दे रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।