Unnao News: युवक और प्रेमिका ने खाया जहर, हालत गंभीर

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आसीवन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 22 वर्षीय युवक का अजगैन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 30 वर्षीय युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक के पिता ने बताया कि बेटा तीन पहले दिल्ली से घर आया था। उसी शाम वह घर से बिना बताए चला गया। तब से हम लोग उसकी तलाश कर रहे थे। सोमवार की शाम करीब तीन बजे बजे उसके दोस्त ने फोन कर बताया कि बेटे ने प्रेमिका के साथ जहर खा लिया है। दोनों हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहान-कटी बगिया मार्ग पर गुंदौली के पास जंगल में पड़े हैं।इस पर वह और अन्य परिजन पहुंचे और दोनों को निजी वाहन से मियागंज सीएचसी लाए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पिता के मुताबिक दोनों कैसे संपर्क में आए उन्हें नहीं पता। जानकारी में आया है कि वह पहले से शादीशुदा है। अब बेटे को होश आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि अभी घटना की जानकारी नहीं है। अगर कोई तहरीर आती है तो जांच की जाएगी।