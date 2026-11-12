Unnao News: वृद्ध की मौत पर घर पहुंचे सांसद, परिजनों को दिए एक लाख रुपये

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मौरावां के गांव पहाड़पुर निवासी रामस्वरूप लोधी (72) को 21 सितंबर को गांव के कुछ लोगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बेटे रामेश्वर की तहरीर पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। गंभीर हालत में घायल वृद्ध को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदयगति रुकने से मौत की पुष्टि हुई।वृद्ध की मौत के बाद रविवार को परिजनों ने मवई-मौरावां मार्ग पर शव रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। घटना की जानकारी होने पर बुधवार को सांसद ने गांव पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और एक लाख रुपये देकर हरसंभव मदद का भरोसा दिया।सीओ पुरवा अरविंद चौरसिया व थानाध्यक्ष मौरावां कुंवर बहादुर सिंह को निर्देश दिए कि मामले में किसी प्रकार की लापरवाही न हो और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान भगवती प्रसाद रावत, कृष्ण कुमार वर्मा, मंडल अध्यक्ष रामशंकर लोधी सहित पीड़ित परिजनों में बेटा रामेश्वर व भतीजे रामलखन आदि उपस्थित रहे।