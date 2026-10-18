Unnao News: कोतवाल बनीं छात्राओं ने सुनीं शिकायतें, समझा पुलिस का कार्य

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बांगरमऊ में सरस्वती बाल शिक्षा निकेतन की 12वीं की छात्रा गरिमा तिवारी एक दिन की कोतवाली प्रभारी बनीं। उन्होंने जमीन पर कब्जे और दहेज उत्पीड़न की शिकायतों पर जांच व कार्रवाई का आश्वासन दिया। अपराध रजिस्टर और मिशन शक्ति कार्यक्रम की जानकारी ली। कोतवाली का निरीक्षण भी किया। कोतवाल अखिलेश चंद्र पांडेय भी मौजूद थे।पुरवा में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा हेमा ने कोतवाली प्रभारी के रूप में कार्यभार संभाला। हेमा ने कार्यालय, अभिलेखों, महिला उत्पीड़न के मामलों, ऑनलाइन जीडी और अपराधियों पर कार्रवाई की जानकारी ली।अन्य पुलिस थानों में छात्राओं की भूमिकासफीपुर में एरा इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा समीक्षा को एक घंटे के लिए कोतवाल बनाया गया। समीक्षा ने घरेलू पानी निकासी विवाद पर पुलिस टीम को मौके पर भेजकर निस्तारण के निर्देश दिए। प्रधानाचार्या शालिनी त्रिवेदी और कोतवाल संदीप मिश्रा उपस्थित थे।चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा समीक्षा सिंह को एक दिन का दही थाना प्रभारी बनाया गया। थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने छात्रा का विद्यालय से थाने तक सरकारी वाहन से स्वागत किया। समीक्षा सिंह ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं और जमीन विवाद के मामलों में पुलिस कर्मियों को मौके पर जाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए।कर्मियों की पेंशन समस्याओं के निस्तारण के निर्देशफतेहपुर चौरासी के गढ़ी इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा गौरी शर्मा को एक दिन का जिला युवा कल्याण अधिकारी बनाया गया। गौरी ने विभागीय कर्मियों के पेंशन व अन्य भुगतान से संबंधित प्रार्थनापत्रों के निस्तारण के निर्देश दिए। प्रभारी युवा कल्याण अधिकारी अरुणेश कुमार मौजूद थे। यह पहल छात्राओं को प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से की गई।