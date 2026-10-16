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Unnao News: जयंती पर पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को किया याद

Fri, 16 Oct 2026 02:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:11 AM IST
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पूर्व राष्ट्रपति के चित्र पर पुष्प अर्पित करते सपा जिलाध्यक्ष। स्रोत: कार्यकर्ता।
उन्नाव। सपाइयों ने बृहस्पतिवार को भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके कार्यों को याद किया।
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सपा जिलाध्यक्ष जयचंद विमल ने पार्टी कार्यालय में डॉ. कलाम के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कहा कि डॉ. कलाम का जीवन सादगी, संघर्ष, शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और राष्ट्रसेवा की प्रेरणादायक मिसाल है। उन्होंने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया।
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उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसेवा के प्रति समर्पित रहने और समाज के कमजोर वर्गों की आवाज बनने का आह्वान किया। मोहम्मद इस्माइल, राजेश कुमार साधु, नरेंद्र सिंह लोधी, रमन पटेल, मंजीत यादव, राजकुमार लोधी, धीरेंद्र यादव, मंटू कटियार, जितेंद्र कुशवाहा, राजेश मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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