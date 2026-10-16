Unnao News: 78.88 करोड़ से चौड़े होंगे तीन मार्ग, तीन लाख आबादी को होगा फायदा

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पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के एक्सईएन हरदयाल अहिरवार ने बताया कि तीन मार्गों के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल गई है। एक की ईएफसी हो गई है। शेष दो में बजट जारी हो गया है। बजट जारी होने वाले मार्गों की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसकी ईएफसी हो गई है, उसका शासनादेश जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन मार्गों का काम जल्द शुरू कराने की तैयारी चल रही है। मार्ग चौड़ा होने से कानपुर, लखनऊ सहित कई जनपदों का आवागमन आसान हो जाएगा।मार्ग-136 करोड़ से 10 मीटर चौड़ा होगा संडीला-चकलवंशी मार्गराज्यमार्ग में शामिल चकलवंशी-संडीला मार्ग को 10 मीटर चौड़ा करने के लिए 36 करोड़ की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की स्वीकृति मिल गई है। 11 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की चौड़ाई अभी सात मीटर है। यह मार्ग एक तरफ परियर पुल के जरिए बिठूर चौबेपुर (कानपुर) से जुड़ता है तो दूसरी ओर रसूलाबाद होते हुए संडीला के जरिये हरदोई से मिलता है। चौड़ीकरण के साथ ही मार्ग का नवनिर्माण भी किया जाएगा।मार्ग-2मंगतखेड़ा-पड़री मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 22.74 करोड़ मंजूरमंगतखेड़ा-पड़री मार्ग के साढ़े पांच मीटर चौड़ीकरण की मंजूरी मिल गई है। अभी इसकी चौड़ाई साढ़े तीन मीटर है। शासन ने दो मीटर रोड चौड़ीकरण के लिए 22.74 करोड़ का बजट मंजूर किया है। मार्ग बन जाने के बाद पड़री खुर्द, नेवरना, तिवारीखेड़ा, नयाखेड़ा, जगैथा सहित करीब 50 गांवों की आबादी को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। इससे रायबरेली पहुंचना आसान होगा।मार्ग-310 किमी लंबा इसुनिया-परियर मार्ग भी होगा चौड़ाअन्य जिला मार्ग में शामिल रऊ चौराहे से इसुनिया होते हुए परियर मार्ग के 10 किलोमीटर के हिस्से के चौड़ीकरण को भी मंजूरी मिल गई है। मार्ग के साढ़े पांच मीटर चौड़ीकरण व नवनिर्माण के लिए शासन ने 20.14 करोड़ स्वीकृत किए हैं। चयनित फर्म को एक साल में काम पूरा करना होगा। यह मार्ग परियर होते हुए कानपुर बिठूर को जोड़ता है। इससे भी काफी गांवों को आवागमन में फायदा मिलेगा।इन जनपदों का सफर होगा सुगम-बांगरमऊ से आने वाले वाहन इस मार्ग से संडीला हरदोई निकल सकेंगे।-लखनऊ से आने वाले वाहन इस मार्ग से वाया चकलवंशी के जरिए हरदोई जा सकेंगे।-हरदोई से भी वाहन इसी मार्ग से होते हुए लखनऊ तक का आवागमन कर सकेंगे।-परियर पुल से होते हुए वाहन चौबेपुर कानपुर और दूसरी तरफ चकलवंशी, रसूलाबाद से संडीला हरदोई का आवागमन कर सकेंगे।-चकलवंशी चौराहे से होते हुए वाया हसनगंज से लखनऊ शहर के अलावा बाराबंकी, सीतापुर के लिए वाहन निकल सकेंगे।