फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: पीडब्ल्यूडी ने शुरू कराया लोकनगर मार्ग का डामरीकरण

Wed, 14 Oct 2026 01:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
unnao news
लोकनगर मार्ग पर डाले गए डामर को बराबर करता रोड रोलर। संवाद - फोटो : 1
उन्नाव। दो विभागों के खींचतान में फंसे लोकनगर मार्ग पर डामरीकरण शुरू हो गया है। इससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलने की उम्मीद जगी है।
विज्ञापन

11 जुलाई को लोकनगर मार्ग के निर्माण को लेकर सभासद ओमेंद्र लोधी पंकज ने क्षेत्रीय लोगों के साथ खस्ताहाल रास्ते के बीच में भरे पानी में बैठकर धरना प्रदर्शन किया था। करीब डेढ़ घंटे प्रदर्शन के दौरान जाम लग गया था। सूचना पर सदर विधायक पंकज गुप्ता पहुंचे थे और मार्ग का निर्माण कराने का आश्वासन दिया था।
रोड को लेकर नगर पालिका व पीडब्ल्यूडी में ठन गई थी। दोनों विभागों ने ही रोड को अपना मानने से इंकार कर दिया था। विधायक व डीएम के हस्तक्षेप के बाद नगर पालिका ने सड़क की एनओसी पीडब्ल्यूडी को दी थी। इसके बाद 16 जुलाई को लोक निर्माण विभाग ने फौरी तौर पर राहत देने के लिए उस समय गिट्टी डलवाकर गड्ढे बंद करा दिए थे।
विज्ञापन

बारिश थमने के बाद अब डामरीकरण का कार्य शुरू कराया। एक्सईएन प्रांतीयखंड हरदयाल अहिरवार ने बताया कि मार्ग ज्यादा लंबा नहीं है। लोगों को आवागमन में राहत देने के लिए दो कोट गिट्टी डलवाकर डामर की परत बिछाई जा रही है। रात में काम शुरू कराया गया है। दोनों तरफ इंटरलॉकिंग भी लगवाकर दुकानदारों को राहत दी जाएगी। बताया कि इस पर तकरीबन 26 लाख का खर्च होंगे। जल्द ही लोगों का आवागमन सुलभ हो जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed