Unnao News: 300 सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए मांगे 20 करोड़

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जनपद में कई ऐसे संपर्क मार्ग हैं जो लंबे समय से क्षतिग्रस्त हैं। ये संपर्क मार्ग तहसीलों और ब्लाॅक मुख्यालयों को जोड़ते हैं। पिछले दिनों शासन के आदेश पर पीडब्ल्यूडी ने विधानसभावार सर्वे कराकर ऐसी सड़कों का चयन किया था जो काफी ज्यादा खराब हैं। पैचिंग से सड़कों का काम नहीं हो पाता। इसके चलते ऐसी सड़कों को विशेष मरम्मत के लिए चयनित किया गया। प्रत्येक विधानसभा से करीब 50 खराब सड़कों का चयन किया गया।जनपद में छह विधानसभा क्षेत्र सदर, पुरवा, बांगरमऊ, सफीपुर, बीघापुर और मोहान हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर 300 सड़कों का चयन किया गया है। इनकी मरम्मत के लिए करीब 20 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है।इंसेट-1तीन लाख की आबादी को मिलेगा फायदाविशेष मरम्मत में चयनित इन मार्गों की हालत खराब है। सभी मार्ग बहुत ज्यादा गड्ढों में समाए हैं। इस कारण इनको गड्ढामुक्त अभियान में शामिल नहीं किया गया था। विशेष मरम्मत में इन मार्गों पर डामर की पूरी नई परत ही बिछाई जाएगी। मार्ग सही हो जाने से करीब तीन लाख की आबादी को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। लोगों को इन रास्तों से आने जाने में हिचकोले नहीं खाने पड़ेंगे।वर्जन...विशेष मरम्मत वाले 300 मार्गों का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। इसमें विधानसभावार खराब सड़कों का चयन किया गया है। उम्मीद है कि इसी माह के अंतिम सप्ताह तक बजट मिल जाएगा। बजट मिलते ही विशेष मरम्मत का कार्य शुरू कराया जाएगा। -हरदयाल अहिरवार, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी।