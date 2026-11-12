Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवती ने ठगे 5.08 लाख रुपये

Thu, 12 Nov 2026 01:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
unnao news
पाटन। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद युवती ने युवक से 5.08 लाख की ठगी कर ली। पीड़ित की तहरीर पर तीन लोगों पर ऑनलाइन ठगी की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
विज्ञापन

बिहार थाना क्षेत्र के मिल्लीपुर गांव निवासी राजकमल ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि लगभग 10 महीने पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से बिहार प्रांत के भागलपुर जिले के पुरानी धुरोही निवासी हेमलता से बातचीत शुरू हुई थी। इस दौरान हेमलता अलग-अलग कारण बताकर रुपये मांगने लगी। ऑनलाइन माध्यम से 3,10,000 रुपये ले लिए। यही नहीं मेरे आधारकार्ड का दुरुपयोग कर करीब 7,500 रुपये का लोन भी करवा लिया।
विज्ञापन

बीमा कराने के बहाने उसके मोबाइल पर स्क्रीन शेयर करवाकर, उसके जीजा राममिलन के मोबाइल पर आए ओटीपी का इस्तेमाल कर उसके खाते से 1,91,000 रुपये निकालकर अन्य दो खातों में ट्रांसफर कर लिए गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने हेमलता कुमारी, जितेंद्र कुमार और अमित कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed