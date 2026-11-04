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Unnao News: पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटकता मिला श्रमिक का शव

Wed, 04 Nov 2026 01:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:21 AM IST
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unnao news
बांगरमऊ। भगवंतपुर गोटपाली गांव में श्रमिक का शव गांव के बाहर नीम के पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने जांच की। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया।
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कोतवाली क्षेत्र के भगवंतपुर गोटपाली निवासी श्रमिक नायाब (40) भट्ठों पर ट्राॅली में ईंट भरने का काम करता था। मंगलवार को उसका शव गांव के बाहर नीम के पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटका मिला। सूचना पर परिजन और ग्रामीण पहुंंचे। पुलिस ने जांच की तो परिजनों ने शराब का लती बताया। परिजन शव लेकर घर चले गए। पति की मौत से पत्नी और अन्य परिजन बेहाल हैं। कोतवाल अखिलेशचंद्र पांडेय ने बताया कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है।
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