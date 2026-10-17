Unnao News: आबादी के नजदीक पटाखा दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण रुके

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शुक्रवार को ज्यादातर दुकानें बंद रहीं।एसडीएम सदर राजेश विश्वकर्मा और सीओ सिटी विनी सिंह ने अब्बासपुर स्थित पटाखा बाजार का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी दुकानदारों से मानकों का पालन करने और बस्ती के आसपास की दुकानें कहीं और शिफ्ट करने का निर्देश दिया। सभी से सुरक्षा संबंधी सभी नियमों का पालन करने और अग्निशमन उपकरणों की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। इस दौरान बस्ती के 100 मीटर से कम की दूरी पर स्थित दुकानों को कहीं और शिफ्ट करने को कहा।दशहरा-दिवाली से ठीक पहले इस निर्देश से निराश व्यापारियों ने जल्द से जल्द दुकानों को बस्ती से दूर शिफ्ट करने की बात कही लेकिन त्योहार तक राहत देने की मांग की है। बताया कि अगर कुछ दिन पहले यह निर्देश मिले होते तो अबतक दुकानें शिफ्ट कर चुके होते। लेकिन अब त्योहार से पहले इस आदेश से साल भर का त्योहार चौपट हो जाएगा।सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दिवाली पर पटाखा दुकानें लगाने के लिए बस्ती से दूर किसी सुरक्षित स्थान के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए जाएंगे। कोई हादसा न हो इसके लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं।