Unnao News: अंडर-14 क्रिकेट टीम के 22 खिलाड़ियों का चयन

एसोसिएशन के जिला महामंत्री पीके मिश्रा ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों में मोहम्मद अली जैदी, प्रिंस यादव, मेधांस मिश्रा, युवराज उपाध्याय और सुयश सिंह, अविराट त्रिवेदी, कृष्णा यादव, वेदांत बाजपेयी, अभय प्रताप सिंह और अनिरुद्ध तिवारी को चुना गया है। अदम्य दीक्षित, फ्रेंड्स हुसैन, कृष्णा गौतम, मोहम्मद अल्तमश और अमित ने भी सूची में स्थान पाया है।इसके अलावा आयुष वर्मा, वैभव त्रिवेदी, अभय सिंह, अंकित प्रजापति, दीपांशु, आयुष और नमन पटवा भी चयनित हुए हैं। एसोसिएशन ने सभी चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उनके उज्ज्वल क्रिकेट भविष्य की कामना की गई है। (संवाद)