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Unnao News: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सीखे फिल्म निर्माण, एनिमेशन व गेमिंग में कहानी के तरीके

Sat, 17 Oct 2026 02:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:08 AM IST
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नवाबगंज स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों को फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग में कहानी के तरीके बत - फोटो : संवाद
उन्नाव। सिंगापुर की नॉनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (एनटीयू) के प्रोफेसर ने नवाबगंज स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों को फिल्म निर्माण, एनिमेशन और गेमिंग में कहानी कहने के नए तरीके सिखाए। किरदारों का विकास और पटकथा लेखन पर भी विस्तार से जानकारी दी।
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सिंगापुर की एनटीयू, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 12वें स्थान पर है। एनटीयू सिंगापुर के प्रोफेसर इयान डिक्सन ने छात्रों को बताया कि किसी विचार को प्रभावशाली कहानी में कैसे बदला जाए। फिल्म निर्माण, एनिमेशन, दृश्य प्रभाव (वीएफएक्स) और गेमिंग जैसे क्षेत्रों में कहानी तैयार करने से लेकर उसे स्क्रीन पर पेश करने तक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
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इससे छात्रों को वैश्विक स्तर पर रचनात्मक परियोजनाओं में कहानी, किरदार और दृश्यों की भूमिका समझने का अवसर मिला। यह दो दिवसीय इंटरनेशनल फैकल्टी इन रेजिडेंस प्रोग्राम था। कार्यक्रम फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स के तहत आयोजित हुआ। इसमें स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज और स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड बिहेवियरल साइंसेज ने भाग लिया। सत्रों में कहानी की रूपरेखा तैयार करने पर जोर दिया गया। किरदारों का विकास और पटकथा लेखन पर भी विस्तार से जानकारी दी।
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